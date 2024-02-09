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Genç sevgilisinden duygusal kutlama!

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat itibarıyla 67'nci yaşına girdi. Sevgilisini doğum gününü gece yarısında pastayla kutlayan Gülseren Ceylan, ünlü şovmen için duygusal bir yazı da kaleme aldı.

Ekleme: 9.02.2024 - 01:04 Güncelleme: 9.02.2024 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şovmen Şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. Ceylan, ayrılığın ardından 'Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Çok başına buyruk bir insan Mehmet Ali. Ben öyle bir insan değilim' demişti.

'Dört aylık bir ilişkimiz olduğu için, aynı evde yaşadığımız için kopmamız biraz zor oldu' diyen Ceylan ile Erbil ayrılığa uzun süre dayanamayarak, 2024'ün ilk günlerinde tekrar bir araya gelmişti.

Genç sevgilisinden duygusal kutlama!

'TEKRAR EVLENMEK İSTERİM'

Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Mali, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda evliliğe yeşil ışık yakarak şöyle konuşmuştu:

Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey, çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar.

Genç sevgilisinden duygusal kutlama!

YENİ YAŞINI KUTLADI

Ünlü şovmen, 8 Şubat itibariyle 67'nci yaşına girdi. Gece saat 12'de sevgilisine pasta getirerek üzerindeki mumları üfleten Gülseren Ceylan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bununla da kalmayan Ceylan, Erbil'e yavru bir köpek aldı. Köpeğinin fotoğrafını paylaşan Erbil, 'Sevgilimin hediyesi... İyi ki geldin oğlum' diye yazdı.

Genç sevgilisinden duygusal kutlama!

DUYGUSAL MESAJ!

Gülseren Ceylan, sonrasında romantik bir paylaşım daha yaparak şu ifadeleri kullandı:

Sevdiğim adam, iyi ki doğdun. Türkiye'nin en komik adamıyla birlikte olmak ve her zaman seninle gülmek benim için paha biçilemez bir duygu. Bir hayranın yanımıza gelip 'Her şey için teşekkürler, bizi senelerce güldürdün' demişti, çok duygulanmıştım. Bu kadar insanların hayatında yer edinmiş bir adamın sevdiği kadın olmak benim için bir gurur. 5 sene mi, 10 sene mi, ne kadar zamanımız varsa o zamanı güzelleştirmek, seni mutlu etmek ve sevmek için harcayacağım biliyor musun? İyi ki sen, senin de dediğin gibi iyi ki aile olduk. Seni seviyorum.

Genç sevgilisinden duygusal kutlama!
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