Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı yorumu...

Survivor All Star'da yaşananlar gündemden düşmüyor. Son olarak Kırmızı Takım'da Nagihan'ın Aleyna hakkında söyledikleri ortalığı karıştırmıştı.NAGİHAN İLE ALEYNA ARASINDA BÜYÜK GERİLİMNagihan "O kadın zehirledi sizi. Önce Sercan'ı sonra Yunus Emre'yi. Sercan akıllandı, kenara çekti arabasını. Adam akıllı, zeki bir adam" demişti.ALEYNA'YI İTTİAleyna ise "Neyi dolduruyorum, takımı ilk satan sensin" demişti. Nagihan Yunus Emre'ye de yükselmiş ve Aleyna'yı göstererek "Sen bunun gazıyla her şeyi yapıyorsun" demişti. Aleyna da tepki gösterince Nagihan "Ya sus be sus, sarı yılan" diyerek Aleyna'yı sert bir şekilde itmişti.ACUN ILICALI RESMEN ÇILDIRDI, SANDALYEYİ DEVİRDİAcun Ilıcalı "Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Durun diyorum duramıyorsunuz. Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya. Oy kullanırken kızı itiyorsun. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti şimdi. Ne istiyorsunuz, kavga mı kaos mu ne istiyorsunuz" diyerek sandalyeyi devirdi. Ilıcalı "Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size. Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler bana bunu dediler... Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Tamam abi herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın" demiş ve sandalyeyi devirmişti.DİLAN ÇITAK DURUMA SESSİZ KALAMADIİbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da bu konuda sessiz kalamadı. "Acun abiyi çok seviyorum" diyen şarkıcı şunları yazdı:Öncelikle kızlarına çok iyi bir baba olduğu için onun dışında bu adam müthiş zeki, başarılı ve aşmış bir iş insanı ve gerçekten çok iyi niyetli. Babamı kızdırmışlar gibi hissettim.