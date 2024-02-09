Bade İşçil'den dikkat çeken açıklama!

Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Bade İşçil, basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi. Fit görünümü ile dikkat çeken Bade İşçil, 'Bugün hava güzel olduğu için yürüyüşe çıktım. Bu aralar hazırda bir projem de yok. Bu benim tercihim. Aradığımı bulsam ne olduğunu göreceksiniz. Henüz aradığımı bulamadım' dedi.Aşk hayatıyla ilgili konuşan Bade İşçil; 'Beni bulacaktır, ben yine aynı Bade'yim. Bir yerde aradığıma bu konuda da denk gelirim diye düşünüyorum. Kendi kendime geçinebiliyorum. Sırtımı bir erkeğe dayayan bir kadın olmadım ve değilim. Bir hayatta erkeğin eksiği kadın, kadının ise erkek. Birisi olması lazım ama nasip... Zamanı gelince olur' dedi.Muhabirler'in 'Bir atasözü vardır; 'Davul bile dengi dengine.' Sizin için ilişkilere bakış açısı bu yönde midir?' sorusuna cevap veren İşçil, ; 'Hesabı erkek öder olayı da kadını yemeğe çağırmışsa tabii ki ödeyebilir. Beni de kız arkadaşım çağırırsa biz bile 'Ben seni çağırdım, ben öderim' tartışması yaşıyoruz. Ben ilişkileri maddiyat olarak değil de maneviyat olarak değerlendiririm. Kültürler çok önemli bir kere. Bir şeyler uyuşmazsa zaten ilişki gitmez' ifadelerini kullandı.