Ünlü oyuncudan örnek davranış!

Saruhan Hünel, geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem felaketinde en çok yıkımın yaşandığı yerlerden olan Hatay'da çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.Kız arkadaşı Rabia Öztürk’ün de katıldığı etkinlikte miniklerle resim atölyesine katılıp onlara kırtasiye setleri, kıyafetler ve oyun setleri armağan eden Hünel, biraz daha bölgede kalacaklarını ve yardımlarının devam edeceğini açıkladı.