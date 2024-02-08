Ünlü çiftten 'lüks karavan' açıklaması...

Hem kariyerleri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sıkça söz ettiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, geçtiğimiz aralık ayında reddedemeyecekleri bir teklif almıştı.80 MİLYON TL!Büyük bir yurt dışı hayran kitlesine de sahip olan ünlü oyuncular, bir mobilya markasının yüzü olmayı kabul ettikleri ve 'iki yıllık reklam anlaşması karşılığında toplam 80 milyon TL kazanacakları' haberleri ile magazin gündemine gelmişti.Reklam çekimi için Katar'a giden çiftten Fahriye Evcen'in, reklam çekiminin gerçekleştiği platoda kendisine özel olarak hazırlanan kulisin dışında özel karavan da istediği belirtildi.KARAVAN GELMEDEN ÇEKİMLERE BAŞLAMADI!İddiaya göre; Evcen'in beklenmedik isteği krizi beraberine getirdi. Öyle ki sette olay çıkaran 37 yaşındaki oyuncunun, karavan gelmeden çekimlere başlamadıği belirtildi.Sosyal medya paylaşımlarına yorum ve beğeni yapan, markaları reklam anlaşmaları için peşinden koşturan Fahriye Evcen'in ısrarlı talebi üzerine sete kısa sürede lüks bir karavan getirildiği ileri sürüldü.'ÇOK SIKILDIK, BIKTIK, USANDIK'Burak Özçivit ise söz konusu haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi: Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik. Üç gün boyunca güldük, eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı. Bütün ekibimizle bu mutluluğu, güzelliği konuşup yaşarken'iddia' adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçmasapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık, bıktık, usandık. Lütfen, lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın.Kamuoyuna saygılarımla. Nokta.