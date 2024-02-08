Survivor yarışmacısını hedef aldı!

Nagihan ile arası iyi olan Demet Akalın, tarafını seçti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Aleyna Kalaycıoğlu hakkında şoke eden bir yorumda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Survivor Nagihan, Aleyna'ya fiziksel temasta bulununca Acun Ilıcalı çıldırdı.Ceza alan Nagihan'ın kendisini ittirmesi üzerine özür beklediğini söyleyen Aleyna, neye uğradığını şaşırmıştı. Aleyna, Nagihan'ın özrü esnasında "Timsah gözyaşları" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.Nagihan Karadere ile arası olan Demet Akalın, Nagihan ve Aleyna kavgasına X'te tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, Aleyna hakkında dumura uğratan bir yorumda bulundu.Aleyna'ya giyimi üzerinden tepki gösteren Demet Akalın, "Sen şortu don yapmaya devam." yazınca tepki çekti.