Son halini görenler gözlerine inanamadı

Televizyonda yayınlanan birçok popüler yapımda kamera karşısına geçen ve Güldür Güldür ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Rüştü Onur Atilla, yeni hali herkesi şaşırtmaya devam ediyor.Eski halinden eser kalmayan ve incecik olan Rüştü Onur Atilla son halini paylaştı. Evli ve iki çocuk babası olan Rüştü Onur Atilla, kendisine sürekli sorulan ‘Nasıl zayıfladın?’ sorusuna cevap verdi."365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu" diyen Atilla şunları yazdı:"Operasyon geçireli tam bir yıl oldu""Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı."Kimsenin vebalini almak istemem"Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz... Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem."Sadece mide küçültme ameliyatı olmuyor"Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim."