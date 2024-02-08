Demet Özdemir'den yeni pozlar!

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında sonlanlandıran Demet Özdemir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.Özdemir, son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni selfie'lerini "Gözlüğüm ile aşk yaşadım" notuyla peş peşe paylaştı.Ünlü ismin kısa sürede 85 binden fazla beğeni alan gönderisine; "Her halinle o kadar güzelsin ki", "Bu ne tatlılık?" ve "Kraliçe" gibi 2 binden fazla yorum yapıldı.