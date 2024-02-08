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Beyaz Gazete
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Bülent Şakrak'tan 'evlilik' açıklaması...

Temmuz ayında Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanan Bülent Şakrak son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Boşanmanın ardından doğa ile iç içe bir yaşam tercih eden Şakrak tiny house'a yerleşip kendine minimal bir yaşam kurdu. Şakrak şimdi de 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Ekleme: 8.02.2024 - 01:52 Güncelleme: 8.02.2024 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
2015 yılında dünya evine giren ve Ali adında bir oğulları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. 15 dakika süren duruşmada ünlü çift anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Boşammanın ardından yaşam tarzını değiştiren Bülent Şakrak kendisine gözlerden uzak doğa ile iç içe bir hayat kurdu. Tiny house tarzı evine taşınan Şakrak şimdilerde açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Bülent Şakrak'tan 'evlilik' açıklaması...

Bülent Şakrak son olarak 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Şakrak; 'Ben böyle şeyler düşünmüyorum şu an. Hayat öyle bir yerde değil. Bunlar konuşulası şeyler değildir.' diyerek yanıt verdi.

Bülent Şakrak'tan 'evlilik' açıklaması...

Şakrak 'Sektörden biri ile evlenmek ister misiniz? sorusunu ise 'Ben böyle ayrımcılık yapan bir insan değilim' diyerek cevaplandırdı.

Bülent Şakrak'tan 'evlilik' açıklaması...
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