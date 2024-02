Ünlü modelden 'Türk erkeği' açıklaması

2011 yılında iş insanı Erhan Kanioğlu ile evlenen oyuncu ve eski manken Meral Kaplan, 2021 yılında olaylı bir şekilde evliliğini bitirmişti. Olaylı biten evlilikte kızının velayetini kaybeden Kaplan, eski eşine de tazminat ödemişti.39 yaşındaki Kaplan, son olarak önceki gün Etiler'de yer alan bir mekan açılısına katıldı.Eski Victoria's Secret mankenine benzetildiğini söyleyen Kaplan, "Beni sürekli birisine benzetiyorlar. Bir mankene benzetiliyorum bu aralar. Birilerine benzetilerek öleceğiz herhalde" diyerek gülümsedi.Olaylı ayrılığının ardından Türk erkekleri ile bir daha birliktelik yaşamak istemediğini dile getiren Meral Kaplan, şu ifadeleri kullandı:Bence şu an dünyanın sonuna denk geldik. Önemli olan şeyler şu an bence sağlık, başarı, ve kazanç.Annelere sorun, bence anneler çocuktan sonra aşık olamaz. Çocuklara aşık oluyoruz, onlar için her şeyimizi veriyoruz."