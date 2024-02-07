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Mustafa Topaloğlu'na 'uzaylı' göndermesi!

Müzik dünyasında bir dönem adından sıkça söz ettiren 'uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Alper Gezeravcı'nın 'uzaya giden ilk Türk astronot' olmasına dikkat çeken ünlü şarkıcı, babası hakkında esprili açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 7.02.2024 - 02:04 Güncelleme: 7.02.2024 - 02:25 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir mekan işleten Çağlayan Topaloğlu, 'Artık yorulduğumu hissettim. Ana mesleğim müzik. Serdar Ortaç'ın 'Çıkartacaksın' şarkısını cover'ladım, onu çıkaracağız. Tarzımı değiştiriyorum; alaturka ve arasbeke geçiyorum. Başka Çağlayan görecekler' dedi.

'BÜTÜN MEKANLARI DEVRETTİM'

Topaloğlu, 'Neden müziğe ara verdiniz?' sorusuna, 'O dönem 80 ve 90'lar DJ performansları vardı, konserler azalmıştı. Albüm yapıyoruz ama sevenlerimle bir araya gelemezsek anlamı yoktu. Anlamadığım bir sektöre girdim ama başarılı oldum. Yanımızda 60-70 kişi çalışıyordu. Yeni dönemde hayat pahalılaştı. Bütün mekanları devrettim. Dört senedir müzikte yoktum' yanıtını verdi.

Mustafa Topaloğlu'na 'uzaylı' göndermesi!

'CİDDİ ÇÖPLÜK VAR!'

Son dönemde müzik tarzlarının değişmesine 39 yaşındaki şarkıcı, 'Başarılı isimler var. Herkes her şeyi yapmaya başladı. Şu an iyi şeyler olduğu kadar ciddi çöplük de var. Önceden senede bir albüm yapardık. Şimdi haftada bir şarkı çıkarılma durumu var. Her şey hızlandı, çabuk tüketim oldu. Her hafta ve her ay şarkı yapamayız' şeklinde konuştu.

Mustafa Topaloğlu'na 'uzaylı' göndermesi!

'DÜŞÜSENE AİLECE UZAYDAYIZ'

Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesi hakkında esprili sözler sarfeden Topaloğlu, 'Kızgın ve kırgınız. Babam kendini tek başına düşünmüş, ona da kızgınız. Neden ailece düşünmemiş? Aslında Alper'in, 'Bu hak Topaloğlu'nun' demesi gerekiyordu. Düşünsene ailece uzaydayız' ifadelerini kullandı.

Mustafa Topaloğlu'na 'uzaylı' göndermesi!

'PEDERİ GEÇTİM'

Müzik sektörüen dair babası Mustafa Topaloğlu'nun kırgınlıkları olduğunu dile getiren ünlü isim, 'Türkiye'de en çok albümü satan sanatçı. Müzikal anlamda başarısı kırılamayan biri' derken; 'Babanız rekorunu kıracak mısınız?' sorusuna ise 'Zamanında yaptığım şarkılarla YouTube rekorunu kırdım. İlk şarkımla dijital rekoru kırdım. Şu an pederi geçtim' cevabını verdi.

Mustafa Topaloğlu'na 'uzaylı' göndermesi!

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