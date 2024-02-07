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Kayahan'ın hayatı film mi oluyor?

İki ay önce ikinci kez anne olan İpek Açar Kömürcü, Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda gerçekleşen 'Yaratılış' şarkısı klip çekiminde kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, daha önce iki kez yendiği yumuşak doku kanseriyle mücadelesini 2015 yılında kaybeden eski eşi Kayahan ile ilgili usta sanatçının kızı Beste Açar'ın duyurduğu film projesi hakkında konuştu.

Ekleme: 7.02.2024 - 02:26 Güncelleme: 7.02.2024 - 02:29 / Editör: Ozge Selin
Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden babası Kayahan'ın hayatının film olacağını duyurmuştu: 1.5 yıldır gündemimizde var. Filmin hikayesi çıktı, yapımcılarla görüşüyoruz. Büyük ihtimalle mayıs ayında çekimlere başlayacağız. 1969 ile 1990 yılları arasındaki babamı anlatacağız. O dönemin hikayesi başka. Nasıl Kayahan oldu ve hangi yollardan geçtiğini kimse bilmiyor.

Kayahan'ın hayatı film mi oluyor?

"YİĞİT KİRAZCI VEYA TANER ÖLMEZ OLABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, "Filmde rol alacak oyuncu için kimseyle görüşmedik. Eda Ece'nin duruşunu ve kişiliğini seviyorum. Kabul ederse beni oynamasını isterim. Babam için 'tamam' dediğimiz biri yok. Yiğit Kirazcı diye düşündük. Çenesinde gamze olması, saçlarının kıvırcık ve zayıf olmasıyla babama benziyor. Şu an ikisi aklımızdan geçiyor. Bir de Taner Ölmez olabilir" demişti.

Kayahan'ın hayatı film mi oluyor?

"TELİFTE ORTAĞIZ! PROJEDEN HABERİ VAR"

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü'nün de projeden haberi olduğunu vurgulayan Açar, "Teliflerle ilgili zaten ortağız. Orada birbirimizin önünü kesmek gibi bir şey söz konusu değil. Bu gurur duyulacak bir proje. Kendisi biliyor. Avukatımız aracıyla bilgiler gitti ve mutlu olduklarını belirtmişler" ifadelerini kullanmıştı.

Kayahan'ın hayatı film mi oluyor?

İPEK AÇAR'DAN CEVAP

2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile hayatını birleştiren İpek Açar, 14 Aralık'ta ikinci kez anne olma mutluluğu yaşadı. Merhum sanatçı Kayahan ile evliiğinden Aslı Gönül (23) adında bir kızı olan İpek Açar, doğumdan yaklaşık iki ay sonra İstanbul’da kamera karşısına geçti.

Kayahan'ın hayatı film mi oluyor?

"SANAT HAYATI MÜCADELEYLE GEÇMİŞ"

47 yaşındaki şarkıcı, Beste Açar'ın açıklamasıyla gündeme gelen Kayahan filmine dair ilk kez değerlendirme yaptı: Şu anda netleşmiş bir durum yok. 'Bir Kayahan filminin olmasını ister misiniz?' derseniz, tabii ki Aslı Gönül de ben de çok isteriz. Çünkü Kayahan çok kıymetli bir insan, şarkıları dinleniliyor, söyleniliyor. 'Ölümsüz bu olsa gerek' diyorum her zaman. Çok da mücadeleyle geçmiş onun sanat hayatı. Pek çok kişiye ilham, güç kuvvet verecektir.

Kayahan'ın hayatı film mi oluyor?

"HENÜZ BİR SENARYO GELMEDİ"

Bizim yaptığımız iş kolay bir iş değil, çok mücadele gerektiriyor, hayal kırıklıklarıyla dolu bazen. O bu hayal kırıklarının üstesinden gelmiş, çok özel bir besteci. Tüm hayatının, bütününün film haline gelmesini isteriz. Kayahan’la ilgili olan tüm projelerle aile avukatımız Özal Bey ilgileniyor. Henüz ona gelen bir prodüksiyon şirketi veya bir senaryo yok. Olunca tabii ki sizlerle paylaşırız, herkesin haberi olur.

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