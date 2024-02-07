Hayranından Kadir İnanır'a övgü...
Sinema kariyerine 1968 yapımı 'Yedi Adım Sonra' filmiyle adım atan Kadir İnanır (74), önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yeşilçam'ın duayen ismi, şıklığı ile yine herkesin ilgi odağı oldu.
Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Kadir İnanır'ın Bebek'te yürüdüğü esnada; yoldan geçen araç sürücülerinin, korna çalarak usta oyuncuya selam vermesi dikkat çekti.
74 yaşındaki oyuncu, yolda karşılaştığı bir hayranının "Hâlâ çok yakışıklısınız" iltifatına, "Teşekkürler, sizlerin sevgisi sayesinde" sözleriyle karşılık verdi.
74 yaşındaki oyuncu, yolda karşılaştığı bir hayranının "Hâlâ çok yakışıklısınız" iltifatına, "Teşekkürler, sizlerin sevgisi sayesinde" sözleriyle karşılık verdi.