Fahriye Evcen'in karavan krizi!

Son olarak ailece çıktıkları kayak tatilinde yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, bir mobilya markasının reklamı için 2 senelik anlaşma imzalamıştı.Reklam anlaşması için aldıkları ücret ise 80 milyon TL olduğu konuşulmuştu.Sürekli reklam anlaşmaları için bir yerlere giden ünlü çiftin hakkında yeni iddia gündem oldu.İddiaya göre; Fahriye Evcen çekimlerde karavan isteyince sette kriz çıktı.Çapamag'ta yer alan habere göre; kendisine özel kulis hazırlanan Evcen, karavan olmadan çekime başlamak istemedi. Bunun üzerine sete lüks karavan getirtildi.