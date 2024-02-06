Zeynep Sever Demirel, Dubai'ye gitti

Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen giren Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabı Instagram'da fenomen bir isim.Özel hayatını ve tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Zeynep Sever Demirel, hem güzelliği hem de iddialı kareleriye gündem oluyor.Zeynep Sever Demirel, sömestir tatilini kızları Yade ve Yeda ile birlikte Dubai’de geçirdi. Çocuklarıyla cam havuz içinde oyunlar oynadı. Türkiye’ye dönmeden önce de AVM’leri gezip bol bol alışveriş yaptı.