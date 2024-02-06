Yaptığı açıklamayla yine gündem oldu!

Her yaptığı açıklamayla gündem olmayı başaran Demet Akalın, Jess Molho ile program yapıyor.Önceki gün seyircilerine "Hayatınız film olsaydı ismini ne koyardınız?" diye soran ikili, öncelikle kendi hayatları film olursa koyacakları ismi birbirlerine sordu.Akalın, üstüne bastırarak hayatının film yapılmasını istemediğini söyledi. Jess Molho yine de "Farazi konuşursak kim oynasın?" diye ısrar etti. Akalın da sunucudan öneri istedi. Jess Molho, kendisine ilk önce Gonca Vuslateri'yi önerdi. Akalın "Gonca evet, bence de olabilir." dedi."Çok gülüp içi kan ağlayan biri lazım"Akalın, "Çok gülüp içi kan ağlayan biri olabilir, kim olabilir?" diye sordu.Jess, bu kez Hande Erçel'i önerdi. Akalın ise Hande Erçel için "Hande Erçel olmaz. Seviliyor ayrı da, oyunculukta beni oynayamaz herhalde..." ifadelerini kullandı.