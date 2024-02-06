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Gürgen Öz'den ikinci çocuk müjdesi!

2018 yılında evlendiği Emily Mahringer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evliliğinden İda Su adında bir kız çocuğu bulunan Gürgen Öz, yeniden baba oluyor.

Ekleme: 6.02.2024 - 08:40 Güncelleme: 6.02.2024 - 08:42 / Editör: Ozge Selin
'Aşka Sürgün', 'Hokkabaz', 'Avrupa Yakası', 'Romantik Komedi' serisi ve 'Bay Yanlış' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Gürgen Öz, önceki gün bir film galasına katıldı. Galada samimi açıklamalarda bulunan Öz, yeniden baba olacağını duyurdu.

2018 yılında Emily Mahringer ile evlenen ve ardından İda Su adından bir kız çocuğuna sahip olan Gürgen Öz, ikinci çocuğun da müjdesini verdi.

"Buradan ilk kez açıklıyorum"

Yeni bir çocuk beklediklerini söyleyen Gürgen Öz, "Buradan ilk kez açıklıyorum, cinsiyeti belli ama söylemem. Haziran ayında doğumumuz olacak inşallah. Hiç böyle hayal etmemiştim bu günlerimi. Bir kardeş yapalım dedik ve oldu. Ben artık tamamen sinemada bu içeriklere bakıyorum. Tamamen evcimen bir baba oldum ve ona dönüştüm.

"Sakinleştim"

Ben biraz hırçın bir bireydim. Sakinleştim ve kendime döndüm. Birçok şey önemini yitirdi. İçimde bir kaplan vardı şimdi de küçük bir ayı yogi var." diyerek gülümsedi.

Gürgen Öz'den ikinci çocuk müjdesi!
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