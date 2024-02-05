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Oyuncu Ali Burak Ceylan'ın iyiliği aylar sonra ortaya çıktı! Depremzede aileyi köşke yerleştirdi

Oyuncu ve yapımcı Ali Burak Ceylan, geçtiğimiz yıl Üsküdar'da düşen cüzdanını bulup kendisine getiren öğretmen Muhammed Irmak'a ve ailesine köşk temin etti. 6 Şubat'taki depreme yakalanan aileye sahip çıktı.

Ekleme: 5.02.2024 - 12:26 Güncelleme: 5.02.2024 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Kalp Atışı dizisinin yakışıklı oyuncusu Ali Burak Ceylan'ın, geçtiğimiz yıl düşen cüzdanını bularak kendisine teslim eden öğretmen Muhammed Irmak'a yaptığı yardım, aylar sonra ortaya çıktı.

Ceylan'ın, 6 Şubat depreminde evleri yıkılan öğretmenin ailesine İstanbul'da köşk kiraladığı ve aylardır da kirasını ödediği ortaya çıktı.

"Organizasyonun yüzü oldum"

Konuyla ilgili konuşan Ceylan, "Onlarca yardımseverle birlikte yaptık, ben sadece organizasyonun yüzü oldum." dedi.

Öğretmen Muhammed Irmak isimli bir depremzede, geçtiğimiz yıl cüzdanını bulduğunu bir oyuncunun depremden sonra kendilerine yardım ederek köşk kiraladığını anlattı. Oyuncunun isteği üzerine ismini açıklamayan Irmak'a yardım eden kişinin, Ali Burak Ceylan olduğu ortaya çıktı.

"Adıyaman'da öğretmenim"

Yaşadığı zor günlerde kendisine gelen yardımı anlatan Muhammed Irmak, "Adıyaman'da öğretmenim. Yarıyıl tatili için ailemin yanına İstanbul'a gelmiştim. Akşam saatlerinde Üsküdar'da bir cüzdan buldum. İnternetten araştırdığım cüzdanın sahibinin ünlü oyuncu bir olduğunu öğrendim. Sosyal medyadan ulaşamadım. Sonra sahibi olduğu yapım şirketinin web sitesi üzerinden telefonuna ulaştım. Kendisi hediye vermek istedi ama kabul etmedim. 'Bir gün dara düşersen ara beni' dedi.

"12 saat sonra deprem oldu

Yaşananlardan sonra 5 Şubat'ta Adıyaman'a döndüm. 12 saat sonra deprem oldu. Benim evim yıkılmadı ama akrabalarımdan göçükte kalanlar ve hayatını kaybedenler oldu. 10 akrabam vefat etti. Teyzelerim ve dayılarım evsiz kaldı. Sonrasında oyuncuyu aradım. Sağ olsun bize yardımcı oldu. 4 ailenin, yaklaşık 20 kişinin elinden tuttu. Bebek mamasından ve bezine kadar aldılar. Artık yavaş yavaş düzenini kurup, evden ayrılanlar oluyor." dedi.

Oyuncu Ali Burak Ceylan'ın iyiliği aylar sonra ortaya çıktı! Depremzede aileyi köşke yerleştirdi

Adının açıklanmasını istemedi

Irmak, oyuncunun talebi üzerine adını açıklamadı. Depremzede aileye yardım eden ismin, yakışıklı oyuncu ve yapımcı Ali Burak Ceylan olduğu ortaya çıktı.

"Beni aradığında şaşırmıştım"

Yaptığı yardımla gönülleri fetheden Ali Burak Ceylan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Filmimin galasından çıktığım akşam cüzdanımı düşürmüşüm. Muhammed kardeşimiz de cüzdanımı bulmuş. O dönemde yapım şirketinin web sayfasını yaptırıyorum. Siteyi tasarlayan yanlışlıkla telefonumu da eklemiş. Muhammed de web sitesinden telefonuma ulaşmış. Beni aradığında şaşırmıştım; 'telefonumu nereden buldun' diye. İşte bizim yanlış dediğimiz bazı şeyler, bazen böyle hayırlı işlerin gerçekleşmesine neden oluyor.

"Yardımın görünen yüzü oldum"

Sadece ben değil, onlarca hayırseverle bir olup o köşkü tadilata soktuk. Dua edeni de yardım etti, koltuk yollayanı da... Ben sadece organizasyonu yapan ve görünen yüzü oldum." ifade etti.
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