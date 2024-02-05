Makyajsız hali gündem oldu

Seda Bakan 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuş çift Ela ve Leyla'yla evliliklerini taçlandırmıştı.Özel hayatına dair renkli kareleri sosyal medya hesabından oyuncu, yine gündem oldu.Ekranların komik kadınlarından; iki çocuk annesi Seda Bakan hafta sonunu kendine ayırdı.Yürüyüşe çıkan oyuncu, makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.'Fırsat bulup yürüyenlerde bugün' notuyla bu fotoğrafını yayınlayan Bakan'ın makyajsız hali dikkat çekti.Ünlü oyuncu paylaşımında herhangi bir filtre de uygulamadı.