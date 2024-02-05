Kızları yeni yaşına girdi

Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, önceki gün 10 yaşına bastı. Ünlü çift, kızlarının yeni yaşı için büyük bir parti organize etti.

Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin kızları Hira kocaman kız oldu. Hira, önceki gün 10 yaşına bastı.Özel bir parti düzenleyen ikili, koyu Galatasaraylı olan kızları için 'Icardi' temalı pasta da yaptırdı.Arjantinli golcünün imzalı formasını giyen Hira Kurt, Beşiktaş formalı yakın arkadaşlarıyla birlikte poz verdi.Hira, babası gibi koyu Galatasaray taraftarı. Anne Demet Akalın ise Beşiktaş'ı tutuyor.Partide Demet Akalın, kayınvalidesiyle dans etti. Ünlü şarkıcının kayınvalidelere laf sokan şarkı 'Hap koydum'da dans etmesi sosyal medyada gündem oldu.