2018 yılında vefat eden sanatçı Gülriz Sururi'nin vasiyeti davalık oldu. Gülriz Sururi'nin vasiyetine göre LÖSEV, kendilerine 2 bin 500 dolar bağışlandığını belirtti. LÖSEV, bugüne kadar bir ödeme yapılmadığını öne sürerek dava açtı.

Merhum oyuncu Gülriz Sururi'nin vasiyeti davalık oldu. 2018 yılında vefat eden sanatçının vasiyeti 2020 yılında açıklanmıştı. LÖSEV, vasiyete göre kendilerine 2 bin 500 dolar bağışlandığını iddia etti. Bugüne kadar bir ödeme yapılmadığını öne süren LÖSEV, vasiyetnamenin yerine getirilmesi için sanatçının kuzeni Çiğdem Sururi'ye dava açtı.