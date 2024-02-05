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Beyaz Gazete
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Berkay'dan estetik açıklaması

Şarkıcı Berkay, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir erkek şarkıcı olarak son dönemde erkek meslektaşlarının yaptığı estetikleri değerlendiren Berkay, "Ben yaptıramıyorum çünkü iğneden korkuyorum" dedi.

Ekleme: 5.02.2024 - 08:26 Güncelleme: 5.02.2024 - 08:27 / Editör: Ozge Selin
Berkay, önceki gece Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı. Sahne öncesinde gazeteciler ile sohbet eden Berkay, "YouTube'a yeni şarkılar yüklüyoruz bu sıralar. Birçok ismi YouTube'da misafir ediyoruz. Dijitale son derece yakın birisiyim diyemem ama uzaktayım da diyemem. Orada var olmam gerektiğimin farkındayım, o yüzden oraya da çalışmalarımızı yapıyoruz. Bize televizyon programı, dizi vs. teklifleri geldi ve geliyor ama haftada 2 bazen 3 gün ben şehir dışı konserindeyim zaten. Arta kalan vakitlerde de ailemle vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Benim onlara vaktim yok maalesef ya. Zor iş bir de yapabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

"ÇOCUK ODASINDAKİ MOBİLYALARI ÇÖPE ATTIM"

Şarkıcı Berkay, geçtiğimiz aylarda aldığı bir mobilyanın kızının üzerine düşünce şirkete dava açma kararı almıştı. Kızları için yaptırdıkları çocuk odasındaki mobilyaların diğer mobilyalara göre daha kalitesiz olduğunu da söyleyen Özlem Ada Şahin, “Montajdan yaklaşık bir ay sonra kızımın ranzaya çıkmak için tutunduğu mobilya parçası üstüne düştü. Kendileri bir özür bile dilemediler. Çocuğum travma yaşadığı için çocuk odasındaki mobilyaları çöpe attım söktürüp çöpe attım. Yeni çocuk odası mobilyası aldım" demişti.

"DAVA DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili konuşan şarkıcı Berkay, "Dava hala devam ediyor. Biz de bekliyoruz sonuçlanmasını. Birkaç davaya çözülür diye düşünüyorum. Biz bu işin arkasındayız, takipteyiz" dedi.

"YAŞ ALMAKTAN KEYİF ALAN BİRİSİYİM"

Bir erkek şarkıcı olarak son dönemde erkek meslektaşlarının yaptığı estetikleri değerlendiren Berkay, "Ben yaptıramıyorum çünkü iğneden korkuyorum. Ben beceremiyorum, götürdüler birkaç kere ama benlik değil yaptıramadım. İşin içinde iğne ve kesilme durumu yoksa olabilir ama ben yaş almaktan keyif alan birisiyim" diye konuştu.

Berkay'dan estetik açıklaması

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