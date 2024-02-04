Yasemin Şefkatli'den güzel haber

İkizlerinden Sinan Emir ile olan karesini paylaşan taze anne Yasemin Şefkatli, kalbinde sorun olan ve ameliyata alınan İbrahim Ayel hakkında bilgi verdi.

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, aşkı Yasemin Şefkatli'de buldu.



İkili Zincirlikuyu'da bir otelde yapılan görkemli düğünle dünyaevine girdi.



Evlendikten kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlandığını duyuran Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini 22 Ocak'ta kucağına aldı.



Ancak ikizlerden İbrahim Ayel, kalbindeki bir sorun nedeniyle ameliyata alındı.



Anne Şefkatli'den yeni açıklama



Yasemin Şefkatli son paylaşımını 'Tünaydın. Emirikoy'la Ayel'i bekliyoruz. Siz napıyorsunuz?' notuyla yaptı. Takipçilerinden Yasemin Şefkatli'ye yorum yağdı.



Şefkatli daha sonra ise bebeğinin durumunu soranlara cevap verdi. Güzel isim paylaşımına, 'Ayel'i merak edip yazan çok kişi var. Çok şanslı bu bebiş hem de çok güçlü. Her şey yolunda ve evine gelmesine az kaldı' dedi.