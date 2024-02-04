Türkan Şoray'dan Moskova çıkarması!

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan Sultan lakaplı Türkan Şoray, Moskova'ya gitti. Şoray o anları, sosyal medyadan paylaştı.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından olan Türkan Şoray, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.Sosyal medyadan yeni karelerini paylaşan Türkan Sultan, Moskova'ya gitti.Moskova'da çektirdiği kareleri sosyal medyadan paylaşan güzel isim, hayranlarından beğeni aldı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkan Şoray, "Yıllar sonra Moskova Kızıl Meydan’da.." notunu düştü.Güzel ismin tarzı ve duruşu, hayranlarını yıllar öncesine götürdü.Yorum yapanlar, Sultan'ın hiç değişmediğini söyledi.