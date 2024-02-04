Şeyma Subaşı'yı çabuk unuttu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişti.Büyük bir coşkuyla evlenen Subaşı'nın mutluluğu kısa sürmüştü.Büyük bir aşk yaşadıklarını her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, 29 Eylül'de tek celsede boşandı.Boşanmanın ardından farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı, son olarak hakkında çıkan iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok.' diyerek nokta koydu.Sosyal medyayı eski eşi gibi aktif kullanan Mohammed Alsaloussi şimdi de yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı. Mısırlı milyarderin sevgilisinin yine sarışın olması dikkatlerden kaçmadı.