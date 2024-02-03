Yusuf Güney: İstanbul'da son günlerim!
Son olarak Haziran 2022'de 'Boş Kafalar' adlı single çıkaran Yusuf Güney, Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, Londra'daki evine alışveriş yapıp, yeni sezon ürünlerini inceledi.
Alışveriş turu sırasında yanına gelen sevenleriyle uzun süre fotoğraf çektiren Yusuf Güney, "İstanbul'da son günlerim diyebilirim, iki haftaya Londra'ya gitmiş olacağım. Burada son alışverişlerimi yapıyorum" dedi.
Ev sahibiyle yaşadığı sıkıntılı süreç nedeniyle uzun süre yaşadığı İngiltere'ye taşınma kararı alan 39 yaşındaki şarkıcı, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.
Ev sahibiyle yaşadığı sıkıntılı süreç nedeniyle uzun süre yaşadığı İngiltere'ye taşınma kararı alan 39 yaşındaki şarkıcı, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.