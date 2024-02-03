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'Türk insanı beni sahiplendi'

Yeni Gelin dizisinde rol almasının ardından adını duyuran güzel oyuncu Jessica May, Türk vatandaşı olması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jessica May, "Burada çok sıcak kanlı insanlar var; kültürü, insanları, sokakları ve her şeyiyle Türkiye'yi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Ekleme: 3.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 3.02.2024 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Jessica May, basın mensuplarının kendisine sorduğu sorulara cevap verdi.

'Türk insanı beni sahiplendi'

May, "Ben bayağıdır buralarda yoktum. Yeni geldik. 40 dereceden İstanbul'a geldim. Tam eksi sıcaklıklara denk geldim ama İstanbul'a bayılıyorum. Orada da tarlada çalıştım, anneme, babama yardım ettim. Çocukluğumdan beri yapıyorum bunu. Bisiklet kullanmak gibi bu, unutmuyorsunuz" dedi.

Türkiye ve Türk insanına övgü dolu sözler sarf eden May, şunları söyledi: "Burada çok sıcak kanlı insanlar var. Kültürü, insanları, sokakları ve her şeyiyle Türkiye'yi çok seviyorum. Evet, Brezilyalılar da sıcak kanlılar ama burada çok bambaşka bir hayat var. Türkiye, beni sahiplendi ve bir kızı olarak gördü. Ben burada olduğumda çok mutlu hissediyorum. 'Tabii ki mutlu olacaksın para kazanıyorsun' dediler. 'Doğduğun yer değil, doyduğun yer' dediler ama öyle bir şey yok. Burada çalışmasam da ben buraya aşığım.

'Türk insanı beni sahiplendi'

Kariyerim burada başladı ama Brezilya'dan da teklifler alıyorum. Geçen sene bir teklif aldım ama burada projem vardı gidemedim. Şu an gitsem orada da çalışabilirim ama ben burayı tercih ediyorum. Hayat ne getirir bilemeyiz ama burayı çok ama çok seviyorum."


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