Son filminde başrol olacak

Quentin Tarantino'nun son filmi olacağı iddia edilen 'The Movie Critic' şimdiden büyük merak konusu oldu. Quentin Tarantino'nun "The Movie Critic" filmi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'in filmde başrol olacağı konuşulmaya başlandı. Brad Pitt'ten henüz açıklama gelmedi.

Brad Pitt'in "Once Upon a Time in Hollywood" filminde birlikte çalıştığı Quentin Tarantino ile yeniden bir araya geleceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.



Deadline'in haberine göre; Brad Pitt'in Quentin Tarantino'nun son filmi olacağı konuşulan 'The Movie Critic'te başrol oynayacak. 'The Movie Critic', 1977'de 'The Popstar Pages' adlı kurgusal bir yayında çalışan eleştirmenlerden berinin hikâyesini konu alıyor. Quentin Tarantino, filmin "gerçekten yaşamış ama hiçbir zaman gerçekten ünlü olmamış film eleştirileri yazan bir adama dayandığını" söyledi.



Brad Pitt'in hangi rolü oynayacağı henüz belli değil.