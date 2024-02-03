Sarayda tatil

Yaz başından beri seyahat eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, bu kez Macaristan'a gitti. Budapeşte'de İmparatorluk Sarayı'nda konaklayan çift, geceliği 74 bin 900 TL olan lüks odayı tercih etti.

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel, dünyayı gezmeye doymuyor. 'Dünya kazan, biz kepçe' diyerek Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Yunan adaları, New York ve Bali'yi gezen çiftin bu kez rotası Macaristan oldu.Lüks yaşamayı seven ikili, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki tarihi imparatorluk sarayı olan sonrasında otele dönen 'Matild Palace'da tatil yapıyor. UNESCO listesindeki beş yıldızlı sarayda konaklayan çift, geceliği 2 bin 260 euro ( 74 bin 900 TL) olan lüks bir odayı tercih etti. Tatilleri için adeta servet ödeyen ikili, renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı.Çiftin odası şehrin merkezini görüyor.