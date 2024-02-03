Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru!

'Konuşanlar' programıyla büyük çıkış yakalayan, şimdilerde dijital platformda sevenlerinin karşısına çıkan Hasan Can Kaya, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Alkollü araç kullandığı için kaza yaptığı iddia edilen Hasan Can Kaya, "Geçmiş olsun efendim geçen hafta alkollü bir şekilde araç kullanarak kaza yapmışsınız. Bariyerlere vurmuşsunuz bu konuda açıklama yapmak ister misiniz?" sorusuna sinirlendi.



"YOK BÖYLE BİR ŞEY"



Basın mensubuna "Yok böyle bir şey arkadaşlar" karşılığını veren ünlü komedyen, hızla aracına bindi ve sinirli bir halde oradan ayrıldı.