Estetik yaptıranları tiye aldı

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Alişan ile Buse Varol çifti estetik yaptıranları tiye alan bir paylaşımda bulundu. Alişan ile Buse Varol'un yayınladığı video takipçilerini güldürdü.

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol çifti evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. Bir dönem evliliğinde kriz yaşayan ancak kara bulutları çabuk dağıtan ünlü çift zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yaparak mutluluklarını gözler önüne seriyor.



Alişan ile Buse Varol çifti takipçilerini güldüren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İkili son olarak sosyal medyada beraber çektikleri bir video ile estetik operasyonları ti'ye alan bir paylaşımda bulundu.



Varol, paylaşımında "Estetikte son nokta... Alişan hocamla ön görüşmeyi yaptık, yarın ameliyata alacak beni, sonuçları paylaşacağım. Ben Fransız askısı istedim, o İtalyan salatası yapacakmış. Bu sıcak görüşme için teşekkürler hocam" ifadelerini kullandı.