Eski eşi Mert Aydın'la barıştı mı?

Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur, sadece 53 gün evli kaldıktan sonra tek celsede boşandığı Dj Mert Aydın ile barıştıkları yönünde basına yansıyan haberlere son noktayı koydu.'ÖZEL HAYATIMI GERİDE TUTMAK İSTİYORUM'Külliyen yalan. Zaten biliyorsunuz özel hayatımı biraz geride tutmak istiyorum. Bu haber kesinlikle yalan, öyle bir durum yok.'KAFAMDA ELEKTRO MÜZİK YAPMAK VAR'Aşka değil işe odaklandığını belirten Boluğur, 'Şu dönemde işime odaklanmış haldeyim. Biraz müzik yapmak istiyorum, bu yönde çalışmalarım olacak. Bunu konuşmak istiyorum. Müziği çok seviyorum. Stüdyoya girdiğim zaman heyecan duyuyorum. Ön görüşmeler yapıyorum. Kafamda elektro müzik yapmak var' şeklinde konuştu.