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Beyaz Gazete
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Eski eşi Mert Aydın'la barıştı mı?

2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşandığı Mert Aydın ile yeniden barıştıkları iddia edilen oyuncu Merve Boluğur, önceki gün City's Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Ekleme: 3.02.2024 - 01:18 Güncelleme: 3.02.2024 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur, sadece 53 gün evli kaldıktan sonra tek celsede boşandığı Dj Mert Aydın ile barıştıkları yönünde basına yansıyan haberlere son noktayı koydu.

'ÖZEL HAYATIMI GERİDE TUTMAK İSTİYORUM'

Külliyen yalan. Zaten biliyorsunuz özel hayatımı biraz geride tutmak istiyorum. Bu haber kesinlikle yalan, öyle bir durum yok.

Eski eşi Mert Aydın'la barıştı mı?

'KAFAMDA ELEKTRO MÜZİK YAPMAK VAR'

Aşka değil işe odaklandığını belirten Boluğur, 'Şu dönemde işime odaklanmış haldeyim. Biraz müzik yapmak istiyorum, bu yönde çalışmalarım olacak. Bunu konuşmak istiyorum. Müziği çok seviyorum. Stüdyoya girdiğim zaman heyecan duyuyorum. Ön görüşmeler yapıyorum. Kafamda elektro müzik yapmak var' şeklinde konuştu.

Eski eşi Mert Aydın'la barıştı mı?

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