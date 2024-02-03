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Ahmet Kural: Asıl efsane Serdar ağabey!

Ahmet Kural'ın başrol olduğu, usta oyuncu Serdar Gökhan'ın da kadroda yer aldığı, senaryo ve yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in oturduğu komedi filmi 'Efsane'nin galası, dün akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti.

Ekleme: 3.02.2024 - 01:15 Güncelleme: 3.02.2024 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Cemile Canyurt, Şinasi Yurtsever, Burcu Gönder, Ayhan Taş ve Sadi Celil Cengiz gibi isimlerin rol aldığı Efsane filminin galasına ilgi büyük oldu.

"İKİZ OYNAMAK LÜKS"

Ahmet Kural, galaya hamile eşi Çağla Gizem Şahin ile katıldı. Filmde 'Sadık' ve 'Özgür' karakterine hayat veren oyuncu, “Güzel bir film çektik. Asıl efsane Serdar ağabey. Bizim için Serdar Gökhan efsane bir isimdir. Yapımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir oyuncu için ikiz oynamak çok eğlenceli ve lüks bir şey” dedi.

Ahmet Kural: Asıl efsane Serdar ağabey!

"İLKLER UNUTULMAZ"

Türk sinemasındaki 60'ıncı yılını kariyerindeki ilk komedi filmiyle taçlandıran Serdar Gökhan, "Benim için özel bir gün. 1964'te başladığım sinema yolculuğunu 60'ıncı yılla bu akşam burada kutluyorum. Ben tarihi filmler çekerim, güzel yumuşak bir adam değilim. Hayatımda ilk defa bir komedi filminde oynuyorum. 'İlkler unutulmaz' derler, bu filmi hiçbir zaman unutmayacağım. Aslında biraz yadırgadım oyuncuları görünce, hepsi komedinin duayenleri ama güzel bir ekip oldu. 'Kavga yok, gürültü yok. Ben burada ne iş yapacağım?' dedim. Senaristimiz çok güzel bir rol ayarlamış. Bundan sonra alışırsak komediye devam ederim. Bu iş tarihi işlerden daha kolay geldi" ifadelerini kullandı.

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