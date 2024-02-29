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Ronaldinho'ya ödediği ücret belli oldu!

Bir çok kişiye futbolu sevdiren dünyaca ünlü yıldız Ronaldinho, geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'a konuk olmuştu. Brezilyalı yıldızın Acun Ilıcalı'ya maliyeti belli oldu.

Ekleme: 29.02.2024 - 01:54 Güncelleme: 29.02.2024 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2024'e Brezilyalı yıldız Ronaldinho'yu getirmiş ve büyük yankı uyandırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın bir bölüm Survivor'da konuk ettiği ve ayak tenisi oynadığı Ronaldinho'nun kendisine maliyeti de belli oldu.

DÜNYA FUTBOLUNA DAMGA VURDU!

Ronaldinho, All Star'daki ayak tenisi ve futbol maçında sergilediği performanslarla büyük seyir zevki sundu. Eski futbolcunun rövaşatası ise Survivor izleyicisini; Paris Saint Germain, Barcelona ve Milan döneminde futbolseverlere yaşattığı o muazzam zamanlara götürdü.

YETENEĞİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEMİŞ

Ronaldinho, dünya genelinde hâlâ çok sevilen ve popülerliği koruyan bir isim olduğunu kanıtladı. 43 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yeşil sahalara veda etmesinden yıllar sonra da yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini de göstermiş oldu.

Ronaldinho'ya ödediği ücret belli oldu!

ÖDENEN RAKAM BELLİ OLDU

Mediotiempo'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, programına konuk ettiği Ronaldinho'ya yaklaşık 150 bin dolar ödeme yaptı.

HULL CITY MAÇINA DAVET ETTİ

Ronaldinho'yu programında ağırlayan Acun Ilıcalı, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Ronaldinho'yu Hull City maçına da davet etmişti.

Acun Ilıcalı, ''Değerli dostum Ronaldinho'nun Survivor'a ziyareti hepimizi çok mutlu etti. Kendisini en yakın zamanda bir Hull City maçında da görmek istiyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

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