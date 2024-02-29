Oyuncu Murat Aygen'in hayatı film oluyor!

Yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Aygen (52), “Genç ve yetenekli oyuncularla birlikteyiz. Biz de heyecanlıyız" şeklinde konuştu."İNSANLARIN KALPLERİNE DOKUNMAK İSTİYORUM"Hayatını önce kitaba dökeceğini, sonra da film çekileceğini belirten Aygen, "Herkesin aslında bir hayat hikayesi vardır. Benim de çok duygusal bir hikayem var. İlerleyen zamanlarda bu hikayeyi paylaşmak ve insanların kalplerine dokunmak istiyorum" dedi.