Mert Demir'in konserinde görüntülendi

Son dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Mert Demir ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, Demir'in hit şarkısı 'Ateşe Düştüm'ün vokalliğini yapmıştı.Haklarında çıkan aşk iddiaları ile gündemden düşmeyen ikilinin ayrıldıkları iddia ediliyordu.Mert Demir İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Demir'i dinlemeye gidenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.Demir'e moral vermek için gelen Sarıkaya, konser anına kadar kuliste kaldı. Konser başlayınca salona geçen Sarıkaya, Mert Demir'in şarkılarıyla eğlendi.