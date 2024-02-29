Doğuş'un eşi Türkiye'ye geldi!

Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden Doğuş'un böbreğinde kist çıkmış ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri gündeme gelmişti.Doğuş'un rahatsızlığını duyan karısı, apar topar Türkiye'ye geldi.2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı, apar topar Türkiye'ye geldi.Ünlü şarkıcının eşi, şarkıcının yanından bir an olsun ayırmıyor."Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm, çocuklarım gidip geliyor." diyen Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı, aile pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.