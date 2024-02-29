Bestemsu Özdemir panik oldu!
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz'le aşk yaşadığı konuşulan Bestemsu Özdemir, önceki akşam Bebek'deki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığına dair haberler magazin basınına yansıyan Bestemsu Özdemir, basın mensuplarını karşısında görünce panikledi.
Aşk soruları üzerine "Teşekkür ederim" diyerek gülümseyen 32 yaşındaki güzel, özel hayatıyla ilgili açıklama yapmak istemedi.
Aşk soruları üzerine "Teşekkür ederim" diyerek gülümseyen 32 yaşındaki güzel, özel hayatıyla ilgili açıklama yapmak istemedi.