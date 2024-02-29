Aziz Kiraz son haliyle herkesi şaşırttı!

O Ses Türkiye'ye sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Aziz Kiraz, Hadise'nin vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Henüz 17 yaşındayken yarışmaya katılan Kiraz, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'de güçlü sesi ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Aziz Kiraz, performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.Yarışmaya opera tarzında şarkıyla katılan Aziz Kiraz, yarışmanın jüri üyelerinden Hadise'nin takımında oldukça ilerlemişti.ŞAMPİYONLUĞU KAPTIRMIŞTIKiraz, 2016 yılında O Ses Türkiye şampiyonluğunu Gökhan Özoğuz'un yarışmacısı olan Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.HADİSE İLE DÜETİ GÜNDEM OLMUŞTUHenüz 17 yaşındayken yarışmaya katılan Kiraz, Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yaparak hafızalara kazındı.Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİŞimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kiraz yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.Aziz Kiraz'ın son halini görenler, tanımakta adeta güçlük çekti.