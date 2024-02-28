Ünlü isimden Milona açıklaması!
2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen sunucu ve model Buse İskenderoğlu, İzmir Fashion Week'in ilk gününde gerçekleşen defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Buse İskenderoğlu, Bülent Çolak ile bir sinema filminde başrol oynadığını ve ilk kez başrol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tescilli güzel, filmde biri sarışın, diğeri esmer iki karakteri canlandıracak.
Yurtd ışında da modellik yapan İskenderoğlu, 'Pasaport ve vize sorununu halledince Milano'ya döneceğim. Ünlü markaların kıyafetlerini podyumda giymek gerçekten çok güzel' dedi.
Yurtd ışında da modellik yapan İskenderoğlu, 'Pasaport ve vize sorununu halledince Milano'ya döneceğim. Ünlü markaların kıyafetlerini podyumda giymek gerçekten çok güzel' dedi.