Ünlü isimden Milona açıklaması!

Buse İskenderoğlu, Bülent Çolak ile bir sinema filminde başrol oynadığını ve ilk kez başrol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tescilli güzel, filmde biri sarışın, diğeri esmer iki karakteri canlandıracak.Yurtd ışında da modellik yapan İskenderoğlu, 'Pasaport ve vize sorununu halledince Milano'ya döneceğim. Ünlü markaların kıyafetlerini podyumda giymek gerçekten çok güzel' dedi.