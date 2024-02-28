Ünlü çift altı yılı geride bıraktı!

Futbolcu Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. İlk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına alan çift, 2020'de Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.Mutlu birliktelikleri yedi yıldır devam eden ünlü çiftten Arda Turan, sosyal medyada kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte yaptığı paylaşımlarla evlilik yıl dönümünü kutladı.