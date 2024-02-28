Sıfır makyaj Serenay Sarıkaya!

Oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Son dönemde müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.10.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından makyajsız pozlarını yayınlayan oyuncu, kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.Takipçileri, Sarıkaya'ya; "Çok sade ve çok güzelsin", "Prenses" ve "Makyajsız ve filtresiz bile bu kadar güzel olman şaşırtmadı" şeklinde iki bine yakın yorum yaptı.