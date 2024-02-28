Şahan Gökbakar bu kez hüsran yaşadı!

İlişkilerinde acı tatlı çatışmalar yaşayan, bu nedenle kendilerini türlü komik durumların içerisinde bulan evli bir çiftin hikayesini beyaz perdeye taşıyan 'Erdal ile Ece', 23 Şubat'ta vizyona girdi. Komedi türündeki yapım, 'Gen'den sonra Şahan Gökbakar imzalı en düşük açılış yapan ikinci film oldu.2006 yapımı Şahan Gökbakar’ın korku-gerilim türündeki ilk filmi Gen, ilk hafta sonunda 39 bin 403 kişiye ulaşmıştı. 1 milyon dolar bütçeli yapımı; 24 haftada 173 bin 112 biletli izleyici seyretmiş, hasılat 1 milyon 58 bin 131 TL olmuştu.52 BİN SEYİRCİ!Şahan Gökbahar ve Seda Türkmen'i başrolde buluşturan, Togan Gökbakar'ın yönettiği Erdal ile Ece de ilk üç günde sadece 52 bin 110 seyirciyi sinema salonlarına çekebildi. Erdal ile Ece'nin açılış hasılatı da 8 milyon 230 bin 169 TL'de kaldı.RECEP İVEDİK 5 REKOR KIRMIŞTI!Ünlü komedyen, 2017 yapımı 'Recep İvedik 5' filmi ile ilk 3 günde 1 milyon 646 bin 846 kişiyi sinema salonlarına çekerek, kırılması zor bir rekora imza atmıştı. 8 Kasım 2019 tarihinde vizyona giren 'Recep İvedik 6'nın açılış rakamı da dikkat çekmişti.