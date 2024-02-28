Ekranlara geri dönüyor!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla mahkemeye çıkan Ozan Güven, ekranlardan uzaklaştı.Dava sürecinin etkisiyle kamera önüne ara veren Güven, kendini Cunda Adası'na kapattı. Neredeyse 3 senedir inzivada olan oyuncu, süreci atlattı.Ozan Güven, 2024 yılı itibariyle uzun bir aranın ardından dizi ve film setlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, MF Yapım imzalı ve Kanal D'nin yeni iddialı dizisi "Taş, Kağıt, Makas" ile anlaşma sağladı.Ozan Güven, dizide "Harun Yakar" karakterini canlandırıyor. Harun, sıra dışı bir avukat olarak tanınıyor ve tüm davaları kazanma yeteneği ile biliniyor.