Didem Kınalı'dan taciz itirafı!

İbo Show programıyla ünlenen Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların başından itibaren oldukça popüler bir isim haline geldi.Oryantalliği bırakan Didem Kınalı, son dönemde şarkıcılık yaparak gündeme gelmeye başladı. YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan 37 yaşındaki Didem Kınalı, kariyeriyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.Ünlü isim, 'Dans ettiğin dönemde para takılırken rahatsız oldun mu?' sorusuna ilginç bir yanıt verdi.Kınalı, "Hayır, tabii ki para takılması beni rahatsız etmiyor ama edepleriyle olursa. Beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti maalesef" cevabını verdi.