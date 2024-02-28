  • USD: 31,16 - 31,22
  • EURO: 33,77 - 33,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyaz Show geri dönüyor!

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla 20 yılın üzerinde bir süre ekranda kalan Beyaz Show, yıllar sonra ekrana geri dönüyor. Beyaz Show'un dönüş tarihini, Beyazıt Öztürk açıkladı.

Beyaz Show geri dönüyor!
Ekleme: 28.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Beyazıt Öztürk sunuculuğunu yaptığı show programı Beyaz Show'un dönüş tarihini açıkladı. Önceki sabah yürüyüş yaparken Aramızda Kalmasın ekibi tarafından görüntülenen Beyazıt Öztürk, 'Her şey yolunda iyiyim. Yalnız olduğum için mutfakta iyiyim. Beyaz Show Nisan ayında başlayacak. Tam tarihi ve sürprizleri açıklayacağım' ifadelerini kullandı.

Öztürk daha önce programla ilgili yaptığı açıklamada 'Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Show geri dönüyor!
Ekrem İmamoğlu’ndan özel kalemi Kadriye Kasapoğlu’na kıyak: Vekil aracı tahsis etmiş!
Mersin'de okul müdürü ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!
Turgut Altınok açıkladı: Gerçek anketlerde öndeyiz
CHP’li başkan adayından skandal: Öğrencilere son tüketim tarihi geçen kefir ve yoğurt dağıttılar
Müge Anlı, Kazım Şehirali'ye yapılanları görünce mest oldu: Keşke benim de o ilçede evim olsa
İngiliz basını gizli belgeleri ifşa etti! İşte Rusya’nın nükleer silah senaryosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar....
CHP'nin ortağı DEM Parti'den TSK'ya alçak iftira: Sivilleri, hastaneleri vurdular
Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı: 'Aşkımız Eser Olur'
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Cevdet Yılmaz’dan büyüme rakamlarına ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu: Türkiye akan kana son veriyor!
Katil İsrail bunu da yaptı! Yardım bekleyen siviller katledildi: Yüzlerce yaralı var
İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…
Murat Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya geldi: İlk işini kuracak gençlere 100 bin lira destek vereceğiz
ABD'nin F-16 modernizasyonu ile ilgili mektubu MSB'ye ulaştı
İYİ Partili Yıldırım: Mansur Yavaş döneminde belediyeden 5 milyar 750 milyon lira buharlaştı
Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi hız kesmiyor
CHP'deki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torun'un TBMM'deki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası
Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 30 bini aştı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Naci Görür’den o ilçe için kritik deprem uyarısı! ‘7 üstü depreme dayanamaz...’

Naci Görür’den o ilçe için kritik deprem uyarısı! ‘7 üstü depreme dayanamaz...’

Motorine bir indirim daha geliyor

Motorine bir indirim daha geliyor

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Marmara Denizi’nde esrarengiz mavi görüntü: Gece canlı canlı izlediler!

Mart gelmeden fırsat ayağınıza geldi! SSK BAĞ-KUR'lu emekliye 13.250 TL jesti! 10.000-11.000-12.000 TL alanlar...

Mart gelmeden fırsat ayağınıza geldi! SSK BAĞ-KUR'lu emekliye 13.250 TL jesti! 10.000-11.000-12.000 TL alanlar...

Uzmanlar uyardı: Yazın sıcaklık rekoru kırılacak

Uzmanlar uyardı: Yazın sıcaklık rekoru kırılacak