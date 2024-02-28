Beyaz Show geri dönüyor!

Beyazıt Öztürk sunuculuğunu yaptığı show programı Beyaz Show'un dönüş tarihini açıkladı. Önceki sabah yürüyüş yaparken Aramızda Kalmasın ekibi tarafından görüntülenen Beyazıt Öztürk, 'Her şey yolunda iyiyim. Yalnız olduğum için mutfakta iyiyim. Beyaz Show Nisan ayında başlayacak. Tam tarihi ve sürprizleri açıklayacağım' ifadelerini kullandı.Öztürk daha önce programla ilgili yaptığı açıklamada 'Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz' ifadelerini kullanmıştı.