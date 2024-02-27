Taner Ölmez kız babası olmayı anlattı

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı ismi Taner Ölmez, kız babası olmanın nasıl bir duygu olduğunu paylaştı. "Kız babalığı tehlikeli bir durum" diyen Ölmez, artık kızı Zeynep'le uyuduğunu söyledi.

Son yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ve rol aldığı her projesinde de başarısına başarı ekleyen Taner Ölmez, 2021’de meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirmişti.2022'de kızları Zeynep'i kucaklarına alan çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.'Bambaşka Sohbetler'e katılan Taner Ölmez, "Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum, evden çıkamıyorsun. Ben birkaç aydır kızımla yatıyorum. Artık başka bir seviye olmaya başladı. Kokla kokla... Gece yarısı uyanıp kafayla bana dalıyor, su istiyor." dedi.