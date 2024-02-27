Esra Erol güzellik sırrını açıkladı!

Sık sık programında işlediği konularla dikkat çeken Esra Erol, bu kez başka bir konuyla gündeme geldi.Esra Erol, önceki gün bir eğlence merkezinde gerçekleşen yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı. Çocukları İdris Ali ve Ömer Erol'la katılan sunucu, eğlence merkezinde keyifli dakikalar geçirdi.Sunucu, güzellik sırrıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erol, "İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı... Bazen bir sabah kalkıyorsunuz, her zamanki gibisiniz ama içinizdeki enerji ve yapabilirim duygusu kendinizi güzel hissettiriyor. Benim için güzel olmanın karşılığı sağlıklı olmaktan geçiyor." dedi. Esra Erol, sözlerine şöyle devam etti:"Düzenli spor yapmaya çalışan biriyim. Yürüyüşe önem veriyorum. Dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Güzel bir sabun ve onun kokusu, iyi temizlenmiş bir cilt benim için... Herkesin güzellik sırrı olabilir ama dediğim gibi içimiz ne hissediyorsa oyuz."