Aşk dolu doğum günü kutlaması!

Sürekli boşanacakları haberleriyle gündeme gelen magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu yine aşklarıyla adeta düşman çatlattı.Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 40 yaşına giren eşi için Instagram hesabında dikkat çeken bir mesaj yayımladı."İyi ki doğdun sevgilim" diyerek eşini etiketleyen Doğulu, "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı." ifadesini kullandı.Kenan Doğulu'nun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.