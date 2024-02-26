  • USD: 31,00 - 31,06
  • EURO: 33,56 - 33,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zerrin Özer'in eski eşi konuştu!

Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Özer'in eski eşi Alper Önal, usta sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Önal, Zerrin Özer'e evinde bakmayı teklif ettiğini söyledi.

Ekleme: 26.02.2024 - 02:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 02:20 / Editör: Ozge Selin
Haziran 2022'de "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" diyen Zerrin Özer, üç ay sonra "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek bu kararından vazgeçmişti.

"DEFOLUP GİTMEK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini belirten sanatçı, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız? Ben borderline’ım, ya sizler? Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık. Beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden" açıklamasını yapmıştı

Zerrin Özer'in eski eşi konuştu!

"SON DAKİKA GELMEKTEN VAZGEÇTİ"

Usta sanatçının eski eşi oyuncu ve şarkıcı Alper Önal, boşanmış olmalarına rağmen dostluklarının hiç kesilmediğini söyleyerek, “Hiçbir zaman diyaloğumuz kesilmedi. Hastalığı boyunca her gün konuştuk. Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onu Mersin'e yanıma getirtiyordum. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. Ve hastane sürecinden sonrada ona evimde bakacaktım. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" diye konuştu.

Zerrin Özer'in eski eşi konuştu!

Zerrin Özer'le 1991 yılında evlenip bir sene sonra boşanan Alper Önal, Özer'le kısa süren evliliğinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini ve 6 yıldır Mersin'de yaşadığını söyledi.

Zerrin Özer'in eski eşi konuştu!


Başkan Erdoğan'a Adana'da özel pankart: 'Seni doğuran anaya gurban oluruz… Doğum günün kutlu olsun Reis!'
AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, projelerini tanıtıyor
Mansur Yavaş mitinge parayla adam taşıyor! Skandal cep telefonu kamerasında
CHP ve DEM'in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM'e geçecek
Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı
Bizim için beka meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar
İşte CHP-DEM parti ittifakının kanıtı! İmamoğlu'nun mitinginde 'DEM' bayrakları sallandı
Muharrem İnce'den muhalefete terör tepkisi! PKK'ya FETÖ'ye selam verirsen halk hesabını sorar
İzmir'e YHT müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Mansur Yavaş, taşımalı mitinglere devam etti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Türk havacılık tarihi çığır atladı! İşte KAAN'ın üstün özellikleri...
Tarih belli oldu! AK Parti seçim öncesi büyük İstanbul mitingi yapacak...
LGBT terörü hız kesmiyor! Beyaz Saray’dan çirkin algı operasyonu: O kelimeler tamamen yasaklandı!
Gazze'de can pazarı devam ediyor: Can kaybı 29 bin 606'ya ulaştı
Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock'çu çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! 'İsrafı bitirdik' şovunu fonladığı hesap ifşa etti
Eski CHP'li milletvekili İstemihan Talay, partisini topa tuttu: CHP, Mersin’i DEM’e peşkeş çekiyor
CHP'den İYİ Parti'ye kumpas! Listeyi teslim etmedi, gerçek ortaya çıktı
Abdullah Özdemir’den Ekrem İmamoğlu’na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000'den 7200 güne düşecek

Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000'den 7200 güne düşecek

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

Kentsel dönüşüme büyük destek! 12 ay faizsiz 24 ay geri ödemesiz: İşte milyonların merak ettiği sorular

Kentsel dönüşüme büyük destek! 12 ay faizsiz 24 ay geri ödemesiz: İşte milyonların merak ettiği sorular

Ev sahipleri dikkat! 21 bin lira istisna var: 1 Mart'ta başlıyor

Ev sahipleri dikkat! 21 bin lira istisna var: 1 Mart'ta başlıyor

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

NASA uyardı! Güneş patlaması nedeniyle kesinti yaşanabilir

NASA uyardı! Güneş patlaması nedeniyle kesinti yaşanabilir